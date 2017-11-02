Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112995
ALTIN
156.107
DOLAR
3.8036
STERLİN
4.9665
EURO
4.4361
Zeytinin kahvesi üretildi!
Zeytinin kahvesi üretildi!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızda dikey çizgiler varsa dikkat!
banner468

Alanya'ya meteorolojiden uyarı

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Alanya ve çevresinde haftasonunun yağışlı geçeceğini açıkladı

Alanya'ya meteorolojiden uyarı

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Alanya ve çevresinde haftasonunun yağışlı geçeceğini açıkladı

02 Kasım 2017 Perşembe 22:09
Alanya'ya meteorolojiden uyarı
banner404

ALANYA'DA 4 Kasım Cumartesi gününden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, yağışın 5 Kasım Pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Özellikle Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında şiddetli yağış yaşanabileceğini belirten Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları ve yetkilileri şiddetli yağışa karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Haftasonu Alanya’da en düşük sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın ise 21 derece olması bekleniyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Meteoroloji İstasyon MüdürlüğüAlanyaMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
Alanya yeni haftaya güneşli başladı
Alanya yeni haftaya güneşli başladı
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim