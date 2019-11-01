Alanya güne yağmurla uyandı

METEOROLOJİNİN verilerine göre, üç gün boyunca Alanya'da sağanak yağış bekleniyor. Alanya bu sabah güne yağmurla uyanırken beklenen hava durumu şu şekilde:

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 20, en yüksek 24 derece;

Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 20, en yüksek 26 derece;

Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 19, en yüksek 25 derece;

Pazartesi günü çok bulutlu, en düşük 19, en yüksek 26 derece;

Salı günü çok bulutlu, en düşük 20, en yüksek 26 derece