Alanya dikkat! Şiddetli yağış geliyor

ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, geçen hafta su baskınları ve sellere neden olan şiddetli yağışın bu haftasonu da beklendiğini duyurdu. Sağanak yağışın bugün başlayacağı, şiddetli yağışın ise yarın (pazar) 09.00-12.00 saatleri arasında etkili olacağı bildirildi. Vatandaşlar ve yetkililer, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Şiddetli yağış geçen hafta Alanya'da hayatı felç etmişti.
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