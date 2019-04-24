Alanya dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji'den Alanya'yı ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Alanya ve çevre ilçelerine parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ve yer yer sağanak yağışların görülebileceği belirtildi. Meteoroloji Alanya'da halkının veryansın ettiği toz fırtınasına da dikkat çekti. Sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen toz fırtınasına dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.