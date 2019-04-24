Alanya dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji'den Alanya'yı ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Alanya ve çevre ilçelerine parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ve yer yer sağanak yağışların görülebileceği belirtildi. Meteoroloji Alanya'da halkının veryansın ettiği toz fırtınasına da dikkat çekti. Sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen toz fırtınasına dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Alanya dikkat! Meteoroloji uyardı
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METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Antalya ve Alanya ve çevresi parçalı bulutlu, iç kesimler sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette, iç kesimlerde yer yer kuvvetlice esecek. Güneyli akışlarla birlikte gece saatlerine kadar toz fırtınası beklenmektedir.” denildi.

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