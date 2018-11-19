Alanya'da nöbetçi eczaneler (19 Kasım 2018)

19 Kasım 2018 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (19 Kasım 2018)
banner404

19 KASIM 2018 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
BÜKE ECZANESİ 
0(242) 519-33-55 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ BATISI MİGROS YANI
TUNA ECZANESİ 
0(242) 519-03-11 KADIPAŞA MAH. TEL SOK. 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
NUR ECZANESİ 
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AYDOĞDU ECZANESİ 
0(242) 528-73-21 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A
KONAKLI
YENİ KONAKLI ECZANESİ 
0(242) 565-37-54 KONAKLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. HIRDAVATÇI EROL YANI NO:18/A

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (19.11.2018)
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (19.11.2018)
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479