Alanya'da nem şehir merkezini görünmez yaptı

ALANYA'YA kuşbakışı bakanlar, şehir merkezini nem nedeniyle görmekte zorlandı. Hava sıcaklığının 35 derece hissedildiği Alanya’da kent merkezinde bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü, binalar nem bulutlarının arasında kayboldu. Deniz suyu sıcaklığını 30 derece olarak ölçen meteoroloji, nem oranının da yüzde 75’i geçtiğini belirtti. Haftasonu ise Alanya’da en yüksek hava sıcaklığı 33 derece olacak. Nem oranının ise yüzde 75’e kadar yükselmesi bekleniyor.