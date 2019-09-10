Alanya çok sıcak olacak

METEOROLOJİ'NİN son tahminlerine göre bugün ve yarın en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. Ancak perşembe ve cuma sıcaklık 36 dereceye yükselecek, cumartesi günü ise Alanya 37 dereceyi görecek. Nem oranı ise yüzde 60-80 arasında olacak.