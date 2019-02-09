Alanya - Antalya Hava Durumu (9 Şubat 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (9 Şubat 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 12° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 100 olması ve rüzgar hızının ortalama 6.44 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/02/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

11/02/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

12/02/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Hafif Yağmurlu olacak.

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