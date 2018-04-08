Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 50 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

09/04/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.

10/04/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.

11/04/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.