Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Mayıs 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 60 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

09/05/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

10/05/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Genellikle Güneşli olacak.

11/05/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.