Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 55 olması ve rüzgar hızının ortalama 6.44 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

09/11/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Parçalı Bulutlu olacak.

10/11/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

11/11/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.