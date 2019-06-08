Alanya - Antalya Hava Durumu (9 Haziran 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 67 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

09/06/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.

10/06/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

11/06/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.