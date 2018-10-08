Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 30° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 48 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

09/10/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

10/10/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

11/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.