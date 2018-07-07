Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Temmuz 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 63 olması ve rüzgar hızının ortalama 9.66 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

08/07/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

09/07/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

10/07/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.