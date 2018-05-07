Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 63 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

08/05/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.

09/05/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

10/05/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.