Alanya - Antalya Hava Durumu (8 Haziran 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 64 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

08/06/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

09/06/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

10/06/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.