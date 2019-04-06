Alanya - Antalya Hava Durumu (7 Nisan 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (7 Nisan 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 89 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

07/04/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

08/04/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

09/04/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

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