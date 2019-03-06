Alanya - Antalya Hava Durumu (7 Mart 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (7 Mart 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 58 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

07/03/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

08/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

09/03/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

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