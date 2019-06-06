Alanya - Antalya Hava Durumu (7 Haziran 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 60 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

07/06/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

08/06/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

09/06/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.