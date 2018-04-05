Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 53 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

06/04/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

07/04/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

08/04/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.