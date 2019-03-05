Alanya - Antalya Hava Durumu (6 Mart 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 57 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

06/03/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

07/03/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

08/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 17:12