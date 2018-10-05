Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 31° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 49 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

06/10/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

07/10/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 30° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

08/10/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 30° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.