Alanya - Antalya Hava Durumu (5 Şubat 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (5 Şubat 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 20° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 24.14 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

05/02/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

06/02/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

07/02/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

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