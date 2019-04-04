Alanya - Antalya Hava Durumu (5 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 79 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

05/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

06/04/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Bulutlu olacak.

07/04/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.