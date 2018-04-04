Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 47 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

05/04/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

06/04/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

07/04/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.