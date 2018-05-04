Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Mayıs 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 29° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 58 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

05/05/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

06/05/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

07/05/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.