Alanya - Antalya Hava Durumu (5 Haziran 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (5 Haziran 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 64 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

05/06/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

06/06/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

07/06/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

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