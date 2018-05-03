Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 64 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

04/05/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

05/05/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

06/05/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.