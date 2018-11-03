Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Kasım 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Kasım 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 25° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 51 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

04/11/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

05/11/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

06/11/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

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