Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Ekim 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Ekim 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 29° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

03/10/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

04/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

05/10/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

06/10/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 30° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.
 

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