Alanya - Antalya Hava Durumu (31 Ocak 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (31 Ocak 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 9° derece civarında olması ve havanın Yağmurlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 100 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

31/01/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Yağmurlu olacak.

01/02/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

02/02/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 18:16
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