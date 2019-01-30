Alanya - Antalya Hava Durumu (31 Ocak 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 9° derece civarında olması ve havanın Yağmurlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 100 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

31/01/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Yağmurlu olacak.

01/02/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

02/02/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 18:16