Alanya - Antalya Hava Durumu (31 Mayıs 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 29° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 62 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

31/05/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

01/06/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

02/06/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.