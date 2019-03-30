Alanya - Antalya Hava Durumu (31 Mart 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (31 Mart 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 41 olması ve rüzgar hızının ortalama 11.27 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

31/03/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

01/04/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

02/04/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.

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