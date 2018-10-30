Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Ekim 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Ekim 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 57 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

31/10/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

01/11/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

02/11/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

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