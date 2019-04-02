Alanya - Antalya Hava Durumu (3 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 81 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

03/04/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

04/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

05/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.