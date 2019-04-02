Alanya - Antalya Hava Durumu (3 Nisan 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (3 Nisan 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli  olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 81 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

03/04/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

04/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

05/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

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