Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 20° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 69 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

03/04/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

04/04/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

05/04/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.