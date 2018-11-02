Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün yarın sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 53 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

03/11/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

04/11/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

05/11/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.