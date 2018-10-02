Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 51 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

03/10/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Çok Bulutlu olacak.

04/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 30° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

05/10/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.