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Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:10
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 68 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

29/04/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.

30/04/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

01/05/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava DurumuAlanya
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