Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 68 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

29/04/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.

30/04/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

01/05/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.