Alanya - Antalya Hava Durumu (29 Mart 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 20° derece civarında olması ve havanın Hafif Yağmurlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 78 olması ve rüzgar hızının ortalama 9.66 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

29/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Hafif Yağmurlu olacak.

30/03/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Bulutlu olacak.

31/03/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.