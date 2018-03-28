Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında ya için nem oranının yüzde 68 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

29/03/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

30/03/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

31/03/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.