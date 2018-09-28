Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Eylül 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Eylül 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 31° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 50 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

29/09/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

30/09/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

01/10/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

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