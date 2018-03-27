Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Mart 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 47 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

28/03/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Çok Bulutlu olacak.

29/03/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

30/03/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.