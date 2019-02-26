Alanya - Antalya Hava Durumu (27 Şubat 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 82 olması ve rüzgar hızının ortalama 6.44 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/02/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Çok Bulutlu olacak.

28/02/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 9° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

01/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.