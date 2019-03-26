Alanya - Antalya Hava Durumu (27 Mart 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (27 Mart 2019)
banner404

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 65 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/03/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Çok Bulutlu olacak.

28/03/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

29/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Yağmur olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Canını hiçe sayarak eşya taşıdı
Canını hiçe sayarak eşya taşıdı
  1. YAŞAM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479