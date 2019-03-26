Alanya - Antalya Hava Durumu (27 Mart 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 65 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/03/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Çok Bulutlu olacak.

28/03/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

29/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Yağmur olacak.