Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Eylül 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Eylül 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 31° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 61 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/09/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

28/09/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

29/09/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

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