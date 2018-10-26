Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 31 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/10/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

28/10/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

29/10/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.