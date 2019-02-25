Alanya - Antalya Hava Durumu (26 Şubat 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 64 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

26/02/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

27/02/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

28/02/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 9° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Genellikle Güneşli olacak.