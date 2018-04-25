Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Nisan 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 62 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

26/04/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

27/04/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

28/04/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.