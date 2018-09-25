Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Eylül 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 32° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 63 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

26/09/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

27/09/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

28/09/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.